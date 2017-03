La band guidata da Greg Dulli immetterà sul mercato un nuovo album di inediti in studio, intitolato "In Spades", il prossimo 5 maggio: il disco, che gli Afghan Whigs hanno registrato tra tra New Orleans, Los Angeles, Memphis e Joshua Tree, nel deserto californiano, sarà reso disponibile in CD, vinile da 180g, audiocassetta e download digitale. La versione in vinile, se preordinata sul sito dell'etichetta, la Sub Pop, sarà spedito in edizione speciale - sempre a 180g - colorata di bianco.

Riguardo alla nuova fatica in studio, Dulli ha spiegato:

"Non è un disco tematico, ma segue un filo conduttore. Parla di come la memoria finisca per confondersi con il presente molto rapidamente"

Sul Web è già stato reso disponibile il primo estratto dall'album, "Demon In Profile", accompagnato da una clip diretta da Phil Harder.

La band promuoverà il nuovo lavoro con un tour europeo che partirà il prossimo 26 maggio da Manchester e farà tappa in Italia a Bologna il 3 giugno alla Zona Roveri.