La Società Italiana di Autori ed Editori ha fatto sapere di aver eliminato la quota di istruttoria sulla domanda di associazione per gli iscritti dal primo gennaio di quest'anno. La decisione - approvata all’unanimità dal Consiglio di Gestione della Società - avrà effetto retroattivo: a quanti abbiano inoltrato domanda di adesione a SIAE all’inizio di quest’anno sarà quindi restituita la quota di istruttoria versata.

“Oltre alla gratuità per gli under 31 introdotta nel 2015, l’abolizione del costo di istruttoria per la prima iscrizione a SIAE senza limiti di età rappresenta un ulteriore importante passo per favorire il diritto di tutti gli autori ed editori di essere tutelati e ricevere il giusto compenso per il proprio lavoro", ha commentato Filippo Sugar, Presidente di SIAE: "Il nostro obiettivo è quello di essere una società di collecting sempre più competitiva con le altre grandi collecting del mondo, registrando un aumento degli incassi a fronte di una diminuzione di costi per la Società e per chi crea”.