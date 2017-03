David Letterman è un'istituzione della tv americana. O meglio, era. Dal 1980 al 2015 ha condotto un talk show considerato uno dei programmi storici della tv americana, il "Late Show with David Letterman" (o più semplicemente il "David Letterman Show"). Nel 2015, dopo quasi cinquant'anni di carriera, ha dato il suo addio alla tv ed è andato in pensione, lasciando il suo talk show nelle mani del collega Stephen Colbert. E si è fatto crescere la barba.

A due anni di distanza dall'addio al piccolo schermo, Letterman ha concesso un'intervista al periodico statunitense The New Yorker in cui racconta, per farla breve, la sua vita al di fuori della tv. Il periodico gli ha dedicato la copertina dell'ultimo numero, dove il conduttore appare decisamente irriconoscibile, con foltissimo barbone bianco.

Di primo impatto ricorda il "nuovo" Michael Stipe: quando lo scorso anno l'ex frontman dei R.E.M. si è fatto rivedere dal pubblico, con quella lunga barba, i fan della band sono rimasti per un attimo increduli.

Tra i primi ad aver notato la somiglianza con Letterman è stato lo stesso Michael Stipe, che ha postato sui social una foto in cui il suo faccione è accanto al faccione di David Letterman sulla copertina del New Yorker: "So fucked up", "Così incasinato...", ha scritto il musicista nella didascalia.