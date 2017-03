Il prossimo 16 Giugno, i Fleet Foxes pubblicheranno “Crack-up” (Nonesuch Records), il loro terzo album che raggiunge il mercato a sei anni di distanza da “Helplessness blues”, pubblicato nel 2011.

“Crack-up” può essere già pre-ordinato sia in versione fisica che in versione digitale, ricevendo da subito un brano dell’album, “Third of May/Odaigahara” (più sotto il lyric video). Tutti gli undici brani di “Crack-up” sono stati scritti da Robin Pecknold. L’album è stato prodotto dallo stesso Pecknold insieme al chitarrista della band Skyler Skjelset.

Il disco è stato registrato in luoghi diversi negli Stati Uniti tra il luglio 2016 e il gennaio 2017; agli Electric Lady Studios, ai Sear Sound, ai The Void, ai Rare Book Room, agli Avast e agli studi The Unknown. Phil Ek ha mixato l’album ai Sear Sound, mentre Greg Calbi lo ha masterizzato agli Sterling Sound.

La band ha annunciato anche un tour a supporto del nuovo album che prenderà il via alla fine di maggio dall’Australia e che li vedrà protagonisti per un solo concerto anche in Italia il 3 luglio in Piazza Castello a Ferrara.

I Fleet Foxes sono composti da Robin Pecknold (voce, polistrumentista), Skyler Skjelset (polistrumentista, voce), Casey Wescott (polistrumentista, voce), Christian Wargo (polistrumentista, voce) e Morgan Henderson (polistrumentista).

Tracklist

1. I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

2. Cassius

3. - Naiads, Cassadies

4. Kept Woman

5. Third of May / Å?daigahara

6. If You Need To, Keep Time on Me

7. Mearcstapa

8. On Another Ocean (January / June)

9. Fool's Errand

10. I Should See Memphis

11. Crack-Up