Dio ci scampi dalla prosopopea dei giornali americani e inglesi nel parlare di reunion, possibili o auspicabili che siano: la parabola dei Guns N' Roses, per dire, è stata affrontata dai media d'oltremanica e d'oltreoceano con un'enfasi e una potenza di fuoco (mediatico) degna di un'elezione papale. Per non parlare del rientro in attività di gruppi minori, puntualmente strombazzato in grande pompa da portarsi a chiedere: e se davvero Robert Plant o Roger Waters, tanto per prendere due recalcitranti storici, dovessero ripensarci, cosa dovremmo fare?

Dalle nostre parti questa ossessione, decisamente, non l'abbiamo, ma abbiamo tanti gruppi importanti che, per diverse ragioni, hanno deciso di chiudere la propria carriera per dedicarsi ad altri progetti. Non ne abbiamo a male i diretti interessati: ci sono storie destinate a finire esaurendosi verso le quali è assolutamente inutile accanirsi, e noi - che di queste storie siamo solo spettatori - non ci permettiamo di dare consigli. Questo elenco di dieci gruppi potenzialmente riunibili lo si consideri più come un giochino ozioso. O una lista alla quale aggiungere nomi. O, ancora, un album di fotografie da sfogliare per ricordarsi momenti bellissimi, che forse non torneranno mai più... O no?

Buona lettura! (continua)