Manca un mese esatto all'uscita del nuovo album della rock band britannica, "Infinite". E per stemperare l'attesa dei fan, Ian Gillan e compagni hanno pubblicato in rete una nuova anteprima del disco, dopo il primo singolo "Time for bedlam".

La nuova canzone estratta da "Infinite" si intitola "All I got is you" e il relativo videoclip contiene alcune immagini di backstage delle lavorazioni dell'album, tratte dal documentario presente nell'edizione limitata del ventesimo album in studio dei Deep Purple.

"All I got is you" raggiungerà anche il mercato in formato fisico. Il prossimo 10 marzo uscirà un CD contenente, oltre all'omonima canzone, anche altre quattro tracce: "Simple folk" (improvvisazione chitarristica di Steve Morse), "Above and beyond" (in versione strumentale), "Time for bedlam" e "Highway star" (in versione live).