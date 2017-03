Dopo il mixer utilizzato per le registrazioni di "The dark side of the moon", finisce in vendita un altro pezzo della storia dei Pink Floyd. La San Franisco Art Exchange, importante galleria d'arte della città californiana, ospiterà la vendita delle tavole originali delle illustrazioni che il fumettista Gerald Scarfe realizzò per il film "The Wall" di Roger Waters e compagni.

L'artista britannico, classe 1936, realizzò le animazioni su precise indicazioni di Roger Waters, che dopo l'allontanamento di Syd Barrett divenne il regista di tutte le attività dei Pink Floyd.Le illustrazioni di Scarfe, in seguito al successo di "The Wall", nel corso degli anni, sono diventate immagini simbolo della cultura pop. In vendita, insieme alle tavole, anche uno storyboard contenente cinquanta scene con le animazioni del film.