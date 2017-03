Il “The River tour” dopo tredici mesi e 89 concerti si è concluso a Auckland, in Nuova Zelanda, il 25 febbraio. Rolling Stone Usa non ha perso tempo e ha disturbato il batterista della E Street Band Max Weinberg per parlarci un po’ sopra.

Tra le altre domande viene chiesto a Mighty Max se sia stato convocato per il tour di “The river” senza grande preavviso, lui risponde:

“Sì, Bruce ci ha chiamato subito dopo l’Halloween del 2015 e ha detto che aveva un'idea. Sapevamo che stava per uscire il box di “The river”. Ci ha chiamato e ci ha detto: ‘Sto pensando di promuoverlo e di suonarlo un poco'. Io dissi, ‘Certo, grande’. Sono diventati 89 concerti. Questo è fondamentalmente il modo in cui abbiamo lavorato negli ultimi 40 anni. Il programma è quello di fare 15 oppure 30 concerti, ma una volta che iniziamo non sono mai 15 o 30. Sono molti, molti di più.”

Il giornalista di Rolling Stone dice a Weinberg che a fine concerto pensa spesso come abbia fatto ad arrivare fino alla fine. Lui risponde:

“Beh, apprezzo il pensiero. Non mi stanco. E’ una cosa divertente. Posso usare una analogia sportiva per spiegarlo. Ho incontrato un paio giocatori dei vecchi Chicago Bulls e una delle cose che dicono sempre è che quando giochi con Michael Jordan è un'esperienza completamente diversa che giocare con qualsiasi altro. Alza il livello del gioco di tutti. Questo è quello che accade anche con Bruce. Il mio corpo si è adattato nel corso degli anni, anche se ho avuto un intervento al cuore, un’operazione per il cancro e un intervento alla mano, il mio corpo, dicono i miei medici, si è adattato allo stress di dover fare quel tipo di lavoro per quattro ore.”

Al riguardo sui piani futuri, Weinberg risponde: