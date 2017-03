18 marzo 1953 - 18 marzo 2017 ed eccomi qui sessantaquattrenne, come cantava Paul McCartney in “When I’m sixty-four”. Lui cantava: “Starò perdendo i capelli, ma spero che tu ancora mi darai da mangiare”.

Beh, dal canto mio i capelli per ora, ci sono ancora, e visto il mio peso non necessito assolutamente di essere ulteriormente nutrito!

Fare una valigia, compilare una raccolta a te preziosa, fare una scelta fra pochi amori da portare nel cuore o su un’isola deserta, non è cosa certamente facile.

Avrei potuto compilarne almeno altri 7 di elenchi di canzoni che rimembrano la storia, l’udito del mio aver vissuto!

Si sa, la musica è soggettiva, e soprattutto alcune canzoni, proprio come alcuni odori, sono lì a ricordarti particolari e struggenti momenti di tutta la tua vita. Ed è proprio per questa soggettività che non ho fatto una classifica di canzoni belle o brutte, ma di canzoni legate alla mia memoria, che in questo caso non è collettiva, ma personalissima e spesso incondivisibile.