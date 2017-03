Ci sarà Giò Sada, che con il pubblico generalista italiano ha già una certa confidenza, ma anche astri nascenti dell'indie come Tiger! Shit! Tiger! Tiger! e BIRTHH, ormai pronti per il salto sul ribalte più vasti, o promesse nate sul Web come Dardust e Damien McFly, oltre che nomi già noti a chi frequenta i rock club tricolore come Nothing For Breakfast, Ofeliadorme e Soviet Soviet. Insomma, la pattuglia di artisti italiani che visiterà l'edizione 2017 del South by Southwest, il grande happening tecnologico e culturale che ogni anno anima la città di Austin a marzo, è nutrita - quindici, tra singoli artisti e band - ed eterogenea, come si confà a una manifestazione del genere.

Volare nel cuore del Texas nella settimana - che quest'anno cadrà tra lunedì 13 e domenica 19 marzo - durante la quale la capitale del Lone Star State diventa l'ombelico del mondo musicale è un sogno di tante band o artisti senza santi in paradiso - o, più semplicemente, saldi agganci con l'industria del disco, indie o meno: gli organizzatori del SXSW non guardano in faccia a nessuno, e se il materiale sottoposto alla direzione artistica tramite l'application online convince, la convocazione può essere recapitata a chiunque. Cosa succede, però, una volta selezionati?

L'Italia ha una rappresentanza istituzionale al South By Southwest: la Federazione Industria Musicale Italiana, l'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e Puglia Sounds si sono unite sotto la sigla Italy@SXSW, che da quattro anni a questa parte presidia la manifestazione nella sezione exhibition, ovvero quella riservata a discografici e addetti ai lavori.

La regia è affidata a Music Experience, società che cura la logistica e l'aspetto operativo della presenza di FIMI, ICE e Puglia Sounds oltremare: l'entità guidata da Francesco Del Maro, già ideatore di Hit Week, per quest'anno - oltre che curare lo stand nell'area exhibition - ha organizzato una serata showcase che prevede la presenza di tutti gli artisti nostri connazionali invitati al SXSW 2017. L'evento avrà luogo il 15 marzo al Numero 28, ex ristorante nel centro di Austin oggi divenuto hub gastronomico tricolore in Texas. Alla serata - che, oltre ai live set, prevederà anche la degustazione di prodotti tipici italiani - saranno invitati addetti ai lavori dell'industria discografica statunitense. Le spese di produzione musicale dell'evento (fonici, noleggio e allestimento impianto) sono a carico degli organizzatori.

Le band e gli artisti italiani invitati si esibiranno poi nel live set accordato direttamente dalla direzione artistica dell'evento: l'elenco dei live set, nel dettaglio, è indicato in calce a questa notizia.

Essendo invitati direttamente dagli organizzatori del festival, gruppi, cantanti o Dj devono provvedere in prima persona alle spese di trasferta. In mancanza di sponsor o di un'etichetta particolarmente generosa, i prescelti dalla commissione artistica della manifestazione dovranno sostenere le spese di viaggio, di alloggio e di vitto per tutti i giorni di permanenza ad Austin. Quanto può incidere, una trasferta del genere, sulle casse di un gruppo non da classifica? Lo scorso anno l'abbiamo chiesto ai Platonick Dive, che da Livorno sono volati ad Austin per l'edizione 2016 del festival. Pur viaggiando ultraleggeri - cioè senza fonico - tra aereo, sistemazione e noleggio in loco delle attrezzature necessarie (ovviamente da dividere con i compagni d'avventura programmati nella stessa venue) il trio toscano tornò alleggerito di circa 3000 euro. Senza assolutamente pentirsene, ci hanno assicurato loro.



Ecco, di seguito, i dettagli delle esibizioni degli artisti italiani al South By Southwest 2017:

OFELIADORME (Bologna)

Tuesday, March 14 // 9pm - 9:40pm

BD Riley’s

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/11597



ALTRE di B (Bologna)

Tuesday, March 14 // 10pm - 10:40pm

Karma Lounge

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/10591



SOVIET SOVIET (Pesaro)

Tuesday, March 14 // 11pm - 11:40pm

Barracuda

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/15714



DARDUST (Ascoli Piceno)

Wednesday, March 15 // 11pm - 11:40pm

St David’s Bethell Hall

Thursday, March 16 // 12:30pm – 1:10pm

Flatstock Stage

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/10226



BIRTHH (Firenze)

Thursday, March 16 // 5pm - 5:40pm

International Day Stage

Friday, March 17 // 1am – 1:50am

The Sidewinder Inside

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/11316



NOTHING FOR BREAKFAST (Firenze)

Thursday, March 16 // 9pm - 9:40pm

Esther’s Follies

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/12677



VERDIANA RAW (Firenze)

Thursday, March 16 // 9pm - 9:40pm

St David’s Historic Sanctuary

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/10751



DAMIEN McFLY (Padova)

Friday, March 17 // 8pm - 8:40pm

18th Floor at Hilton Garden Inn

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/10411



POLAROID DJ (Bologna)

Friday, March 17 // 7:55pm

The Sidewinder Inside

http://schedule.sxsw.com/2017/events/MS38619



HALFALIB (Milano)

Friday, March 17 // 8pm – 8:40pm

The Sidewinder Inside

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/11535



WEIRD BLACK (Roma)

Friday, March 17 // 9pm – 9:40pm

The Sidewinder Inside

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/11317



TIGER! SHIT! TIGER! TIGER! (Foligno)

Friday, March 17 // 10pm – 10:40pm

The Sidewinder Inside

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/13623



ECHOPARK (Lecce)

Friday, March 17 // 11pm – 11:40pm

The Sidewinder Inside

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/15506



GIUNGLA (Bologna)

Saturday, March 18 // 8:30pm - 8:55pm

The Sidewinder Inside

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/10672



GIÒ SADA & BARISMOOTHSQUAD (Bari)

Saturday, March 18 // 10pm – 10:40pm

18th Floor at Hilton Garden Inn

http://schedule.sxsw.com/2017/artists/13371