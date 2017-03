Una nota azienda produttrice di bibite gassate (la Coca-Cola, per non far nomi) ha recentemente messo in circolazione una nuova serie di spot - anzi, di commercial, come bisognerebbe dire più correttamente.

Uno di questi, in particolare, sta divertendo il pubblico internazionale: quello in cui un ragazzo e una ragazza, fratelli ed entrambi attratti dai maschietti, competono per l'attenzione di un muscoloso manutentore di piscina - ma vengono preceduti a sorpresa da un altro componente della famiglia.





A sonorizzare la buffa scenetta è una canzone italiana e cantata in italiano: "Come prima", scritta da Mario Panzeri (testo), Vincenzo di Paola e Sandro Taccani (musica) e interpretata originariamente da Tony Dallara nel 1958 (Tony Dallara, all'anagrafe Antonio Lardera, è uno dei cantanti cosiddetti "urlatori" venuti alla ribalta a cavallo fra il decennio Sessanta e il decennio Settanta - come lui Joe Sentieri, Adriano Celentano, Betty Curtis, Jenny Luna e Mina).

La canzone, nella versione italiana, entrò in classifica in Gran Bretagna nella versione di Marino Marini, e nella versione inglese di Malcolm Vaughan, intitolata "More than ever", salì fino al quinto posto delle charts inglesi.



Negli Stati Uniti fu incisa, sempre in inglese ma con un altro testo e un altro titolo ("For the first time") dai Platters, da Polly Bergen, Dean Martin e Mario Lanza.In Francia fu un successo per Dalida col titolo "Tu me donnes".