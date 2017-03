E' ormai in dirittura d'arrivo il nuovo album di inediti di Cesare Cremonini: dopo due anni di lavoro nel suo studio di Bologna per assemblare i brani e i testi, il già frontman dei Lunapop - in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook - ha fatto sapere di essere pronto a iniziare coi suoi collaboratori le session di registrazione del nuovo materiale.

Ho passato i miei 36 anni in uno studio di registrazione. La ricompensa è quasi pronta. Sono felice di donarla, (e tornare a vedere il mondo!). Da domani inizieremo a parlarne, cominceranno le registrazioni ufficiali e Vi terrò aggiornati giorno per giorno fino alla sua nascita! Per ora, GRAZIE a tutti per il supporto!

Questo sarà il nono disco della carriera del cantautore. L’album - la cui data di pubblicazione è stata fissata al 24 novembre 2017 - giungerà a distanza di tre anni dalla pubblicazione di “Logico” e a due anni dall’ultimo tour nei Palasport.

Per la verità, già da tempo l'artista emiliano sta disseminando sui social indizi relativi alla sua nuova fatica in studio, parlando della quale, più volte, ha fatto ricorrere il termine "benedetto", ormai legittimo sospettato di implicazioni con il titolo ancora non annunciato: le fasi di pre-produzione dell'album - ovvero le registrazioni di tracce guida e provini utili a gettare le basi delle session definitive, cioè quelle in avvio in questi giorni - sono state scrupolosamente documentate da Cremonini, anche con contribuiti fotografici e video.

"Ho fra le mani qualcosa di molto speciale", confidò - sempre via social - il cantante ai fan già lo scorso 11 febbraio, solo pochi giorni dopo aver scritto sulla sua bacheca: "Un album come questo o lo facevo adesso, o non lo facevo più (...) Sto lavorando come un matto, ho quasi finito le energie, ma sono ossessionato positivamente da ogni aspetto di questo nuovo album".