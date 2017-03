Il quarto album di Amy MacDonald, diventata famosa ormai 10 anni fa grazie al suo singolo "This is the life", è stato finalmente pubblicato.

Dopo numeri da capogiro con i suoi precedenti album, non vedevamo l'ora di scoprire cos'avesse in serbo per noi: l'attesa è finalmente terminata.

Un’attesa di 5 anni non è di certo una cosa da poco, ma non è bastato per scoraggiare i fedelissimi fan di Amy MacDonald.

La cantautrice scozzese è infatti da poco tornata sulle scene con il suo quarto album, “Under stars”: come lei stessa ha ammesso, ha voluto prendersi il suo tempo realizzando il disco negli ultimi due anni e mezzo.

