Charlie Wilson è un cantautore e produttore di lungo corso dell’R’n’B a stelle e strisce. E’ nato 64 anni fa a Tulsa (Oklahoma) e ha iniziato la sua carriera con la Gap Band, il gruppo si è sciolto nel 2010 dopo avere dato alle stampe quindici album.

La sua carriera solista annovera otto album: il primo “You turn my life around” pubblicato nel 1992, mentre l’ultimo “In it to win it” è del febbraio 2017. E’ stato nominato undici volte ai Grammy Awards per due volte nella categoria Best R’n’B album nel 2010 e nel 2016. Nel 2015, invece, nella categoria Best Song per “Bound 2” con Kanye West.

Ha collaborato nel 1989 con gli Eurythmics per l’album “We too are one”. Dal 1996 ha avviato una sintonia musicale con Snoop Dogg. Al suo ultimo album “In it to win it” collaborano Snoop Dogg, Lalah Hathaway, Wiz Khalifa, T.I., Robin Thicke e Pitbull.

Il suo stile vocale ha influenzato un buon numero di artisti, tra questi Snoop Dogg (che l’ha soprannominato ‘Uncle Charlie’, R. Kelly, Justin Timberlake e Kanye West.