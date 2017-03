Il frontman dei Pearl Jam concederà il bis ai fan italiani, che per la prossima estate già lo aspettavano alla Visarno Arena di Firenze il 24 giugno. Eddie Vedder, come appena confermato dal sito ufficiale del suo gruppo - e come preannunciato da Rockol già lo scorso 10 febbraio, sarà di scena al Teatro Antico di Taormina il prossimo 26 giugno. I biglietti saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 10 del prossimo venerdì 10 marzo.

La conferma dell'appuntamento siciliano - per il quale, come per Firenze, è prevista la presenza di Glen Hansard in qualità di opening act, ma non quella dei Cranberries - era in subordine alle autorità locali, alle quali era stata chiesta l'autorizzazione per l'utilizzo della struttura sottoposta a vincolo archeologico.

Il tour solista di Vedder prenderà il via il prossimo 29 maggio ad Amsterdam, in Olanda: successivamente l'artista farà tappa a Berlino (il primo giugno), a Kvaerndrup (in Danimarca, il 3 giugno), Londra (il 6 e 7 giugno), Dublino (il 9 giugno) e Anversa (in Belgio, il 19 giugno), per poi chiudere - almeno per il momento - con la doppietta nello Stivale.