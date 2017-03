Ai suoi fan più attenti non era sfuggita la frase con cui, dal palco dei Grammy Awards, la scorsa settimana, la diva pop britannica aveva ringraziato Simon Konecki riferendosi a lui come a suo "marito". Adele si è davvero sposata in gran segreto?

Ebbene sì, la voce di "Someone like you" è convolata a nozze con Konecki, padre di suo figlio Angelo, di quattrordici anni più grande della cantante (lei ha 28 anni, lui 42).

La conferma è arrivata da parte della stessa Adele, durante un recente concerto tenuto a Brisbane, Australia. Parlando proprio dei sentimenti che la portarono a scrivere "Someone like you", una delle canzoni simbolo del suo precedente album, "21", nata dopo la fine della storia d'amore con l'uomo con cui era fidanzata prima di conoscere Konecki, la cantante ha detto:



"Volevo ricordare come mi sentissi all'inizio della relazione che ispirò questa canzone. Per quanto terribile possa essere la fine di una relazione, per quanto possa essere amara, spaventosa e difficile, la sensazione che si prova quando ci si innamora di qualcuno è la migliore sensazione che esista e io sono dipendente da quella sensazione. Ovviamente non posso più rivivere questi sentimenti, perché ora sono sposata".

Adele e Simon Konecki si sarebbero sposati nella loro casa di Los Angeles, con una cerimonia privatissima. Come cantava lei nei primi versi di "Someone like you"? "Ho saputo che ti sei sistemato, che hai trovato una ragazza e che adesso sei sposato". Chissà cosa proverà l'ex compagno di Adele, ascoltando questa canzone alla luce della notizia delle nozze della sua ex fidanzata...