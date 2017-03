Benji & Fede hanno aperto il tour di supporto al loro ultimo album "0+" (si legge "zero positivo") con un concerto che ha visto i due ragazzi esibirsi per la prima volta nella loro carriera sul palco del Mediolanum Forum di Assago, che con i suoi 12.700 posti è una delle arene italiane con maggiore capienza.

Il primo concerto al Forum di Benji & Fede, trasmesso anche in diretta su Facebook, è stato una sorta di festa che li ha visti ripercorrere, con le loro canzoni, il percorso che li ha condotti fino a questo traguardo: "La scaletta è il percorso della nostra vita fino ad oggi. Erano sei anni che aspettavamo questo momento, siamo arrivati al Forum dopo tante esperienze", hanno raccontato poco prima di salire sul palco, "abbiamo iniziato nei pub con poche persone e ora siamo qui, di fronte a migliaia di spettatori". Già le fan: le seguaci del duo hanno preso d'assalto il Forum di Assago dalle primissime ore della mattina, le più piccole accompagnate dai loro genitori: "Le nostre fan fanno cose pazze e ci seguono ovunque, sono il nostro sostegno", hanno commentato loro.

Il concerto è cominciato alle 20:05, un orario simbolico: è l'ora in cui, qualche anno fa, i due si scambiarono il primo messaggio su Facebook e cominciarono a parlare, formando poi il duo. "20:05", tra l'altro, è anche il titolo dell'album d'esordio di Benji & Fede, uscito nel 2015. I ragazzi hanno cantato 21 canzoni, alcune tratte dall'ultimo disco, alcune tratte dal primo: hanno aperto con "Adrenalina" ("Io scrivo di questo, vivo per questo, perché solo questo mi dà adrenalina", un ritornello cantato all'unisono con le loro fan), poi sono arrivate - nell'ordine - "Troppo forte", "Lettera" e "Non è da te".

Non sono mancati gli ospiti. Max Pezzali ha raggiunto Benji & Fede sul palco per "Traccia n. 3", la canzone contenuta all'interno di "0+": "Quando lo ringraziamo, lui ringrazia noi. È un artista che non si è montato la testa, è genuino. Lo consideriamo come un fratello maggiore", hanno detto Benjamin e Federico a proposito del cantante. Annalisa, invece, ha cantato con i due ragazzi "Tutto per una ragione".

In scaletta anche una cover di "Shape of you", la hit di Ed Sheeran: "È uno degli artisti che ascoltiamo di più, insieme ai Twenty One Pilots, ai Maroon 5 e ad alcune band punk rock. In questo periodo stiamo ascoltando molto anche Francesco Gabbani...".

Nel bis "Amore Wi-Fi", "Eres mia", "New York". E come ultima canzone, Benji & Fede hanno cantato "Tutta d'un fiato", il loro primo successo. Il tour vero e proprio partirà il 23 aprile dal Teatro della Concordia di Venaria Reale di Torino e terrà impegnati i due ragazzi fino alla fine di maggio, facendo tappa a Bologna (29 e 30 aprile all'Estragon), Padova (6 maggio, Gran Teatro Geox), Nonantola (7 maggio, Vox Club), Firenze (14 maggio, Obihall), Roma (20 e 21 maggio, Atlantico Live), Napoli (26 e 28 maggio, Casa della Musica), Bari (27 maggio, Demodé Club). E poi cosa succederà? "Vogliamo cercare di esprimerci sempre al meglio, crescere tanto come persone e come musicisti".

SCALETTA:

"Adrenalina"

"Troppo forte"

"Lettera"

"Non è da te"

"Senza te"

"A casa mia"

"Stroboscopica"

"Quando si rimane da soli"

"Lunedì"

"Traccia n. 3"

"Prendimi per mano"

Medley: "Fino a farmi male", "Tempo di cambiare"

"Shape of you"

"Boomeranghi"

"Tutto per una ragione"

"Una foto"

BIS:

"Amore Wi-Fi"

"Eres Mia"

"New York"

"Tutta d'un fiato"