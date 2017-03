Che esibizione sarebbe stata quella dei Metallica con Lady Gaga sul palco dei Grammy Awards se il microfono di James Hetfield avesse funzionato correttamente, anziché lasciare il frontman della band heavy metal americana mimare per un'intera strofa della canzone? Ce lo svela un video pubblicato in rete nelle ultime ore.



Si tratta del video realizzato durante le prove generali dell'esibizione della popstar con i Metallica sulle note di "Moth into flame", uno dei singoli estratti dall'ultimo album di Hetfield e compagni, "Hardwired... To self-destruct". Durante le prove, come potete vedere nella clip, che trovate proprio qui sotto, il microfono del cantante dei Metallica funzionava benissimo e il botta-risposta tra la voce di Gaga e quella di Hetfield non era affatto male...

In seguito all'esibizione sul palco dei Grammy Awards i Metallica hanno fatto sapere che la collaborazione con Lady Gaga potrebbe continuare in futuro : "Non stiamo scrivendo un disco insieme, ma l'idea di rifare qualcosa di simile in futuro è ben presente", ha detto Lars Ulrich.