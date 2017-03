Danger Mouse - vero nome Brian Joseph Burton - ha assemblato un cast di collaboratori d'eccezione per realizzare un album di cover per la colonna sonora di "Man in the High Castle", una serie creata da Amazon e ambientata in una versione alternativa della storia dell'umanità in cui gli Alleati hanno perso la Seconda Guerra Mondiale.

L'album si intitola "Resistance Radio" e comprende 28 cover di altrettanti classici dei primi anni Sessanta (il periodo in cui è ambientata la serie). Fra i nomi che hanno collaborato con Danger Mouse troviamo Beck, Norah Jones, the Shins, Sharon Van Etten, Karen O, Angel Olsen, Grandaddy, Kelis, Andrew VanWyngarden e Benjamin Booker.

Il disco esce il prossimo 7 aprile per 30th Century Records, la label personale di Danger Mouse.

Questa è la tracklist:

1. Sharon Van Etten - "The End of the World"

2. Andrew VanWyngarden - "Nature Boy"

3. Beck - "Can't Help Falling In Love"

4. Benjamin Booker - "Spoonful"

5. Sam Cohen - "The House of the Rising Sun"

6. The Shins - "A Taste of Honey"

7. Angel Olsen - "Who's Sorry Now"

8. Waterstrider - "Speaking of Happiness"

9. Michael Kiwanuka - "Sometimes I Feel Like A Motherless Child"

10. Grandaddy - "Love Hurts"

11. Big Search - "Lonely Mound of Clay"

12. Kevin Morby - "I Only Have Eyes For You"

13. Kelis - "Who's Lovin' You"

14. Norah Jones - "Unchained Melody"

15. Curtis Harding - "Lead Me On"

16. Maybird - "All Alone Am I"

17. Karen O - "Living In A Trance"

18. Sam Cohen - "Get Happy"