Lo scorso novembre, Chris Martin e compagni avevano fatto sapere ai loro fan di essere al lavoro su una manciata di canzoni per un nuovo progetto discografico, un EP intitolato "Kaleidoscope". Oggi, nel giorno del 40esimo compleanno di Chris Martin, arriva l'annuncio ufficiale: il nuovo disco uscirà il 2 giugno e i Coldplay, per stemperare l'attesa dei fan, hanno già pubblicato il primo singolo di questo EP.

La canzone si intitola "Hypnotised" e a livello di produzione sembra allontanarsi dalle sonorità elettroniche e EDM che hanno caratterizzato gli ultimi lavori del disco: è un brano più acustico, intimista, che ricorda le prime produzioni del gruppo. Il lyric video di "Hypnotised", realizzato da Mary Wigmore, ha appena fatto il suo debutto in rete:

All'interno di "Kaleidoscope" saranno contenute appena cinque canzoni: oltre al singolo "Hypnotised" e al brano che i Coldplay hanno realizzato insieme ai Chainsmokers, " Something just like this ", ci saranno altre tre canzoni inedite. Ecco la tracklist:

"All I can think about is you"

"Something just like this"

"Miracles 2"

"A L I E N S"

"Hypnotised"

Il prossimo 31 marzo i Coldplay daranno il via da Singapore al loro nuovo tour, che terrà impegnata la band fino al prossimo ottobre: il 3 e il 4 luglio Chris Martin e i suoi saranno in scena anche in Italia, con due concerti che saranno ospitati dallo stadio San Siro di Milano. Considerando che questo nuovo EP uscirà all'inizio di giugno, le nuove canzoni del gruppo potrebbero finire all'interno della scaletta dei concerti estivi, insieme ai classici dei Coldplay e ai brani contenuti all'interno di "A head full of dreams".