Uscirà domani il nuovo album "Verso le meraviglie” degli Stag. Qualcuno si ricorderà di loro (e del leader Marco Guazzone 5 anni fa al Festival di Sanremo. Il gruppo torna oggi dopo debutto nel 2012 con “L’Atlante dei Pensieri”. Il nuovo album è concepito come una sorta di concept, in cui "le nostre dodici tracce rappresentano luoghi dell'anima in cui siamo stati e da cui siamo tornati per raccontare e condividere quello che abbiamo vissuto. Questo album è concepito come una colonna sonora delle emozioni".

La band ci ha regalato questa bella versione live del primo singolo, "Mirabila", registrata in giro per roma sul Tram Jazz. Racconta Guazzone:

Il tram ci è sembrato il posto perfetto per fare il video di #NoFilter, perché è uno di quei luoghi dove non ti aspetteresti mai di trovare della musica. Ed è proprio questo, secondo noi, il senso di fare musica: portare un po' di meraviglia dove non te lo aspetti, anche nei luoghi più comuni e familiari. Bastano poche note e si trasforma tutto! Questo è anche il messaggio di "Mirabilia", la canzone che abbiamo scelto di suonare "senza filtri". Lasciarsi andare per far accadere cose incredibili, tirare fuori da noi tutto quello che nascondiamo e che, in realtà, una volta trovato il coraggio di condividerlo con il mondo esterno, ci rende così forti, che potremmo anche volare.