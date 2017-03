...ovvero, come da uno scarto nasce un brano-icona. Come molti sapranno, la storia è bizzarra, quanto semplice: "Because The Night", pezzo famosissimo della poetessa del punk mewyorchese Patti Smith, è in realtà un originale firmato nientemeno che dal Boss - Bruce Springsteen.

Questi l'aveva composta mentre incideva "Darkness On The Edge Of Town" a L.A. (nel 1977), ma dopo aver scritto il ritornello e la melodia principale, l'aveva messa da parte. Eppure, negli stessi studi di incisione, c'erano anche la Smith e la sua band, intenti a incidere i pezzi che sarebbero finiti in "Easter" (che sarebbe uscito nel 1978). Le due band condividevano il produttore, Jimmy Iovine, che ebbe l'idea di suggerire al Boss di cedere quello scheletro di canzone proprio a Patti.

La leggenda vuole che la Smith abbia scritto le strofe mentre era in attesa di una telefonata da parte del suo ragazzo, Fred “Sonic” Smith (ex MC5), con cui si sarebbe poi sposata e da cui avrebbe avuto due figli.