Il tour che vedrà Mario Biondi festeggiare nei principali teatri italiani i suoi primi dieci anni di attività discografica avrebbe dovuto concludersi a maggio con un concerto-evento, una sorta di festa finale (si era parlato dell'Arena di Verona come possibile location). Questa festa, però, potrebbe essere rimandata al prossimo anno: "Ad aprile partirò per il Brasile, sto lavorando ad un nuovo progetto in cui ci saranno anche pezzi inediti, un disco che vorrei far uscire il prossimo anno", spiega il cantante a Rockol, "ci sono grandi interessi nei miei confronti da parte del mercato e dei discografici brasiliani: è un treno che non posso perdere".

Anche se la festa finale potrebbe essere rimandata al prossimo anno, in questo periodo Mario Biondi - che è anche impegnato come produttore artistico del nuovo album di Marcella Bella - è concentratissimo sul tour teatrale che partirà il prossimo 6 marzo. Dopo una settimana di prove in studio, questa settimana il cantante sta seguendo, insieme al suo staff, l'allestimento del tour, in teatro.

Il calendario del "Best of soul - Tour", così com'è stato battezzata la serie di concerti in supporto alla raccolta con inediti uscita lo scorso novembre, si compone di un totale di 21 date che vedranno Biondi esibirsi nelle principali città italiane tra marzo ed aprile, facendo tappa anche a Milano (8 e 9 marzo, Teatro degli Arcimboldi), Torino (14 marzo, Auditorium del Lingotto), Firenze (16 marzo, Obihall) e Roma (dove chiuderà il 24 aprile all'Auditorium Parco della Musica): "Mi aspetto che il pubblico, come sempre, apprezzi lo sforzo che io e la mia band mettiamo sul palco, la voglia di divertimento che ci prefissiamo. Per festeggiare questi dieci anni di carriera discografica ho voluto dare un ordine cronologico alla scaletta. Sto ripescando pezzi che non suonavamo da un po' di tempo: le canzoni sono una specie di segnalibro, vanno riguardate, ripescate", anticipa a proposito dei concerti.

Sul palco, Mario Biondi sarà accompagnato da una band di cinque musicisti: Federico Malaman al basso, Alessandro Lugli alla batteria, Massimo Greco al pianoforte e alle programmazioni, David Florio alle chitarre e alle percussioni, Marco Scipione al sax. Accanto alla band, sul palco saliranno anche alcuni coristi: tra questi anche Serena Brancale, già vista tra i "giovani" di Sanremo nel 2015.