Manca ormai pochissimo all'uscita di "÷", il nuovo album in studio del rosso cantautore di Halifax: l'ideale seguito di "x" arriverà nei negozi questo venerdì, 3 marzo. Ed Sheeran alimenta l'attesa dei fan facendogli ascoltare un'altra canzone tratta dal disco, "Eraser".

Il brano è la quarta anticipazione di "÷", dopo i singoli "Shape of you", "Castle on the hill" e "How would you feel (Pean)": si tratta di una canzone che mischia strofe rappate a un ritornello più melodico.

Il testo è autobiografico. Ed Sheeran ricorda la sua infanzia e le esibizioni come artista di strada: "The paving stones I played upon, they kept me on the grind", "I marciapiedi su cui ho suonato mi hanno tenuto in riga", canta. E ancora: "I used to think that nothing could be better than touring the world with my songs", "Pensavo che niente sarebbe stato più bello che girare il mondo grazie alle mie canzoni".

Ma il cantautore riflette anche sulla fama e sul successo: "I think that money is the root of evil and fame is hell", "Penso che i soldi siano la radice del male e che la fama sia l'inferno", recita un verso del brano.

Nella canzone Ed Sheeran si rivolge anche ai suoi due padri: quello biologico e quello artistico, che è Damien Rice. Sheeran ha più volte ribadito che il cantautore irlandese è stato l'artista che più lo ha influenzato, quello che gli ha fatto venire voglia di imbracciare una chitarra e scrivere canzoni. E infatti, in una strofa di "Eraser" racconta: "Quando avevo 12 anni mio papà mi diceva che dovevo andare alla ricerca di quei sogni. ora sto suonando per le persone, papà, e loro mi conoscono. Con il mio beat e una piccola chitarra, indossando sempre gli stessi jeans. [...] Spero che Damien sia orgoglioso".

Ed Sheeran ha suonato in anteprima la canzone in un video realizzato per la piattaforma SB.TV, in cui canta "Eraser" accompagnandosi alla chitarra acustica: potete ascoltare la canzone proprio qui sotto.