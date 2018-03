Burbero, spigoloso, adorabile Billy Corgan: al leader degli Smashing Pumpkins si possono rimproverare diverse cose, ma non certo l'eccesso di diplomazia. Perché il frontman, cantante, chitarrista e compositore di Chicago è sempre stato duro con gli altri così come lo è stato con sé stesso - e con il suo gruppo: la parola "sconti" non fa parte del vocabolario della voce di "Adore", e, nel corso degli anni, se ne sono accorti in molti.

Oggi, in occasione del suo cinquantunesimo compleanno, per celebrare degnamente uno dei protagonisti di quella che fu la fiorente scena rock alternative americana degli anni Novanta, abbiamo scelto di spulciare la lista nera di Corgan per estrarne i casi più eclatanti. La lezione che ne abbiamo tratto è: se fate un torto a Billy (o anche solo se lui pensa gliel'abbiate fatto) non pensate di passarla liscia. Buona lettura, e buon divertimento... (continua)