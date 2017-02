Il prossimo tour degli Aerosmith dovrebbe essere quello dell’addio. Ma il batterista Joey Kramer ci tiene a dire che la band è in un ottimo stato di forma, soprattutto se si guarda alla concorrenza che c’è in giro.

Dice Kramer in un’intervista rilasciata a Classic Rock: "Prima di tutto, non c’è nessuno come gli Aerosmith che sono in giro da cinquanta anni con cinque membri originali".

Ha poi continuato: “Sono sempre tutti entusiasti dei Rolling Stones. A me non me ne è mai fregato nulla degli Stones. Non hanno mai avuto musicalmente nulla da offrirmi, soprattutto se parliamo del reparto drumming. Gli Stones non sono nella band originale e non mi importa un fico di loro. Penso che se uno viene a vedere un concerto degli Aerosmith se non è stupido si rende conto che suoniamo molto meglio di loro perché non sono così bravi dal vivo."

Kramer ammette però che i Rolling Stones "sono quello che sono" ma per quanto lo riguarda, nessun’altra band in attività "Fa quello che facciamo noi". E una volta che gli Aerosmith si saranno ritirati Kramer è convinto che nessuno potrà prendere il loro posto. "Quando le band che sono ora in giro avranno chiuso la loro attività, penso che sarà la vera e propria fine di un’era. Sto parlando di band come noi, gli AC/DC e i Van Halen".