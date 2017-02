Il prossimo 9 marzo esce in Italia "Kong: Skull Island", film diretto da Jordan Vogt-Roberts, nonché reboot della saga legata al gorilla gigantesco King Kong.

Nel nuovo trailer internazionale del film si nota la presenza di un brano classico degli Animals, la leggendaria formazione di Newcastle legata alla figura di Eric Burdon: il pezzo è "We Gotta Get Out of This Place".

Ecco il trailer:

“We Gotta Get Out of This Place” è stata scritta, nel 1965, da Barry Mann e Cynthia Weil in 1965, e avrebbe dovuto uscire come singolo di Mann. Gli Animals, però, lo batterono sul tempo, incidendola e finendo subito al top delle classifiche - cosa che bloccò l'uscita della versione di Mann.