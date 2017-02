Louis Berry è nato nei sobborghi di Liverpool nel 1992 ed è uno dei primi artisti messi sotto contratto dalla storica Ministry of Sound dopo l'acquisizione da parte di SonyMusic, avvenuta lo scorso agosto per 67 milioni di sterline. L'etichetta è stata recentemente lanciata sul mercato Italiano (il 3 marzo uscirà la versione nostrana della "Clubbers guide), ma intanto sta lavorando sul nostro mercato Berry, la cui "Restless" è già in rotazione radiofonica, e sarà inclusa nella compilation.

Berry ha una storia personale di redenzione: padre drogato, madre tosta che ha lottato per salvare il figlio: “Mi son sempre sentito più grande della mia età per cercare di tenere unita la mia famiglia. Mi sono sempre dovuto mostrare forte di fronte a mia mamma, anche se mi vergognavo man mano che crescevo a causa di mio padre. Mi vergognavo di me stesso e l’unico modo in cui pensavo di essere rispettato era comportarmi male”.

Si avvicina e viene salvato dalla musica quasi per caso, iniziando ad usare la chitarra del nonno dopo che suo padre gli aveva regalato un banjo per principianti. Dopo avere passaoto ore di nascosto ad imparare lo strumento, una notte canta “How Deep Is Your Love” dei Bee Gees e dalla faccia dell'amico capisce di avere talento. Inizia a suonare e dopo solo 2 concerti ha il primo contratto con una casa discografica. Il primo singolo “45” viene notato da Zane Lowe e meglio ancora va “25 Reasons”, il primo singolo dall’EP di debutto di Louis “Rebel” , che finisce nell'airplay di BBC1.

Attualmente sta lavorando al disco di debutto, e due settimane fa ha pubblicato un nuovo singolo, "She wants me"