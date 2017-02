Che razza di concerto sarà lo si capisce dalle prime tre canzoni dal passo lento e morbido, e poi dal discorso che il cantautore romagnolo fa portandosi sul fronte del palco. Dice del problema alle corde vocali che l’ha costretto a rimandare il tour (la data milanese era programmata in ottobre), afferma felice che solo l’1% di chi aveva acquistato biglietto ha chiesto il rimborso, parla di malattie varie, spiega delle cuffie che gli permettono di sentire il pubblico, chiede scusa perché un tempo diceva al pubblico di non battere le mani a tempo (come “un tutor autostradale”), mentre ora è convinto che lo spettacolo lo si fa in due, lui e il pubblico.

E insomma, quello di Samuele Bersani sarà un concerto dal tono colloquiale e un poco ironico, in cui il cantautore porta sul palco la sua stramberia e i suoi soliloqui sotto forma di canzone, il suo essere cantautore pop fuori dagli schemi, una festa senza troppa enfasi per i 25 anni di carriera, le nozze d’argento con la canzone.

Non c’è scenografia, ogni tanto qualche proiezione anima le scena, lui sta dietro a un leggio concentrato sulle parole. Vestito di scuro, con una t-shirt sotto la giacca con la scritta “I was anti-Trump before it was cool”, Bersani piazza nella prima parte del concerto i pezzi meno noti, ma non meno interessanti e quando arriva “En e Xanax” scende fra il pubblico.

È accompagnato da una band di sette musicisti versatili e precisi, un quartetto rock sulla parte destra del palco (Tony Pujia, Davide Beatino, Silvio Masanotti, Marco Rovinelli) e sulla sinistra il tastierista Alessandro Gwis, il sassofonista/flautista Claudio Pizzale e il fisarmonicista (ma suona anche il bouzouki) Michele Ranieri, bravissimi nell’arricchire il suono. Non ci sono gesti musicali appariscenti, ma è tutto di buon gusto e suonato con grande misura, per non mettere in ombra la voce di Bersani. Canta bene, è un sollievo.

Quando il cantautore torna sul palco, dopo una pausa di dieci minuti, l’atmosfera cambia. Spiega di avere raccolto su Facebook le richieste di 2640 fan. Uno lo ha pregato di fare in concerto “Deliri e sassi” e d’accordo che il suo repertorio è pieno di canzoni dai titoli bizzarri, ma quella proprio non c’è. In compenso canta “La fortuna che abbiamo”, che dà il nome al tour. L’atmosfera si riscalda nel medley centrale he comprende “Canzone”, scritta con Lucio Dalla, la più cantata e applaudita con “Giudizi universali”. Bersani lascia che sia il pubblico a intonare quest’ultima e quasi il concerto si deve interrompere per gli applausi e la standing ovation che arriva a fine canzone.

Nel finale, prima dei bis, il cantante un po’ arranca nell’interpretare pezzi come “Freak” e “Coccodrilli” che somigliano a scioglilingua, la prima in levare con ukulele e banjo, la seconda con un arrangiamento quasi zydeco. Dopo due ore di concerto arriva “Cosa vuoi da me”, cover di “Glastonbury song” dei Waterboys. Le luci si accendono. Le facce sono felici: evidentemente è valsa la pena far parte del 99%.

(Claudio Todesco)



SET LIST:

Il mostro

Le mie parole

Lo scrutatore non votante

Occhiali rotti

Il pescatore di asterischi

En e Xanax

Spaccacuore

Psyco

Ferragosto

Cattiva

Come due somari

Replay

La fortuna che abbiamo

Una delirante poesia

Crazy boy / Che vita / Settimo cielo

Canzone

Giudizi universali

Chiedimi se sono felice

Freak

Coccodrilli

Senza titoli

Chicco e Spillo

Cosa vuoi da me