Il tour della reunion della formazione guidata da Cedric Bixler e Omar Rodrigues, lo scorso anno, aveva portato gli At The Drive-In ad esibirsi anche nel nostro paese, per un unico appuntamento ospitato al Fabrique di Milano: ora, a distanza di qualche mese da quella "toccata e fuga", il gruppo torna a suonare per i suoi fan italiani.

La branca europea della nuova tournée degli At The Drive-In, la prossima estate, farà tappa anche in Italia: il gruppo sarà in scena nel nostro paese per una data unica in programma il prossimo 22 agosto al Carroponte, a Sesto San Giovanni (Milano).

Per l'occasione, gli At The Drive-In suoneranno per la prima volta dal vivo di fronte al pubblico italiano i brani contenuti all'interno del loro nuovo album, "in•ter a•li•a", che uscirà il 5 maggio: si tratta del primo album in studio in ben 17 anni per Bixler e compagni.

I biglietti per il concerto milanese saranno in vendita su TicketOne a partire dalle ore 10 di giovedì 2 marzo al prezzo di 32 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali). In cassa, la sera del concerto, il biglietto costerà invece 37 euro.