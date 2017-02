Dopo il servizio di Matteo Viviani mandato in onda dalla Iene nella tarda serata di ieri, domenica 26 febbraio, il rocker di Zocca è intervenuto in prima persona - con un post intitolato "Operazione trasparenza" pubblicato sul suo account ufficiale di Facebook - per motivare il coinvolgimento di Roberto De Luca, l'ad della filiale italiana di Live Nation rimasto coinvolto nell'inchiesta dello stesso Viviani che aveva rivelato il collegamento diretto tra la stessa Live Nation Italia e la piattaforma di secondary ticketing Viagogo, e per la quale Vasco Rossi e il suo entourage avevano interrotto ogni rapporto con l'agenzia, nell'allestimento di Modena Park 1.7.17, il mega evento col quale il cantante festeggerà i quarant'anni di attività.

"Io le promesse le ho mantenute. Ho chiuso con Live Nation , ho aperto con Best Union", ha scritto Rossi: "I biglietti sono stati venduti in modo assolutamente trasparente al prezzo regolare sotto il controllo della Siae e dell'Associazione dei Consumatori. Più di così noi non possiamo fare e mi sembra che con questo il discorso sia chiuso. Quelli (i biglietti) che da ora in avanti si troveranno su Viagogo e altri siti non autorizzati saranno esclusivamente speculazioni tra privati e vi consiglio di non comprarli".

Poi la parte più significativa, in risposta ai dubbi sollevati da Viviani e ai quali aveva già risposto, nel servizio - l'avvocato Vittorio Costa: "Per quanto riguarda De Luca, sta collaborando e ce lo deve solo ed esclusivamente per il passaggio del lavoro già fatto fino a questo punto, affinché l'evento epocale di ModenaPark sia la festa più bella della storia del Rock....mondiale! Vi abbraccio tutti con affetto".