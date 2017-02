Sting, l'ex bassista e cantante dei leggendari Police (nonché prestigioso solista), è stato ospite della notte degli Oscar 2017. Per l'occasione ha eseguito una versione per chitarra e voce del suo brano “The Empty Chair” - che era in nomination come miglior pezzo originale ed è inserito nella colonna sonora del documentario "Jim: The James Foley Story", dedicato alla storia del corrispondente di guerra statunitense James Foley (ucciso in Siria dai militanti dell'Isis nel 2014).

GUARDA IL VIDEO DI STING CHE SUONA AGLI OSCAR 2017

[Foto via Billboard]

L'Oscar per il miglior brano originale è andato a Justin Hurwitz per “City of Stars”.