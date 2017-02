Se uno come lui fosse nato negli Stati Uniti, o in Gran Bretagna, i nostri giornalisti “di tendenza” l’avrebbero già beatificato da vivo. Invece è milanese, e la sua esplosiva, disordinata, beffarda creatività musicale (e non solo musicale) l’ha regalata come perle ai porci al distrattissimo pubblico italiano (e all’ancora più distratta critica musicale italiana, ammesso che esista una critica musicale italiana).



Perché Maurizio Marsico non è considerato alla pari di, che so, Brian Eno, Mark Mothersbaugh dei DEVO, o i Residents? Non lo so. Forse perché si è dedicato più alla ricerca del divertimento che alla costruzione cosciente di una carriera lineare. E forse anche perché nella sua disordinatissima attività si è nascosto dietro gli alias e gli pseudonimi più bizzarri: da Monofonic Orchestra a The Space Boys, da Fontana a Frisk the Frog, da Soul Boy a... Marsico.

Esce adesso un doppio CD, "The sunny side of the dark side", Spittle Records, in cui il competente Christian Zingales ha selezionato 19 “tracce” – anche proprio nel senso di impronte sonore, vorrei dire – lasciate dall’inquieto Maurizio Marsico fra il 1981 e il 1987. “Naturalmente” (e figuriamoci!) non sono ordinate cronologicamente, ma secondo un criterio noto solo al curatore del disco e – forse – a Maurizio Marsico. Criterio che potrebbe essere anche quello della discontinuità, della sorpresa, dell’incoerenza come valore aggiunto.



Comunque. Qui di seguito trovate alcuni esempi (di cui uno solo contenuto nel doppio CD) della versatilità marsichiana. Fatevi un’idea, per quanto possibile; nel caso vi interessi approfondire (e dovreste), in coda trovate la tracklist del disco.

Divertitevi.

(fz)



Maurizio Marsico (Monophonic Orchestra), “LA/Reprise” (1981)



Maurizio Marsico / Frisk the Frog, “Rap’n’roll” (1982)



Maurizio Marsico, “Oltre la metropoli” (1983)



Maurizio Marsico, “Lovely racers” (1986)





Tracklist

Monofonic Orchestra: Lucy's 1st Appointment

Maurizio Marsico: Arredo Vestitivo (Scratch Version)

Marsico: Funk Sumatra (Arabian Mix)

The Space Boys: Cow Cow

Monofonic Orchestra: Beep-Beep-Mm-Beep-Beep-Yeah!

Fontana: Ta Ki Ta

Monofonic Orchestra: Silver Surfin'

Fontana: Ka Ma Ti

Frisk the Frog: Rap'N'Roll

Monofonic Orchestra: Tongue In Cheek Giulia

Monofonic Orchestra: My Head Is A Broken Heart

Monofonic Orchestra: Crish Crash

Monofonic Orchestra: Overground

Marsico: Funk Sumatra (Dub Cut)

Soul Boy: Baby Blue

Maurizio Marsico: Mefistofunk

Maurizio Marsico: Arpante

Maurizio Marsico: Lunatica You

Monofonic Orchestra: Luce bianca rumore bianco