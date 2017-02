Vi abbiamo già riferito brevemente del ritorno sul palco dei Foo Fighters, avvenuto a Frome, in Inghilterra, ieri sera 24 febbraio.

Siamo in grado di fornirvi qualche dettaglio sull'esibizione: sono state eseguite 24 canzoni, è stata eseguit a per la prima volta "Sean", uno dei brani dell'EP "Saint Cecilia", e sono stati proposti due brani inediti, “Keep Your Pretty Promise to Yourself” e “Run With Me”. Sul finire del concerto la band ha accettato le richieste di brani dal pubblico, suonando “Wattershed”, “Big Me” e “For All the Cows”.

Ecco la scaletta del concerto:

Setlist:

Learn to Fly

Sean (prima volta dal vivo)

White Limo

Arlandria

Something From Nothing

The Pretender -> Keep Your Pretty Promise to Yourself (inedita) -> Help Me Rhonda (cover dei Beach Boys)

Walk

My Hero

Cold Day in the Sun

Congregation

These Days

Wheels

Times Like These

All My Life

Skin and Bones

This Is a Call -> Run With Me (inedita)

Hey, Johnny Park!

Monkey Wrench

Best of You

Wattershed

Big Me

For All the Cows

Enough Space

Everlong