Paul McCartney ha pubblicato un video con una demo di “My brave face” registrata con Elvis Costello nel 1987. La canzone era contenuta nell’album di Paul McCartney “Flowers in the dirt” – ottavo album del ‘Macca’ pubblicato nel 1989 - la cui ristampa è programmata in uscita per il 24 marzo.

Parlando di quelle sessioni di registrazione insieme a Costello, McCartney racconta: "Cercavo qualcuno con cui lavorare. Pensavo a qualcosa di diverso e fantasioso. Un giorno il mio manager mi disse, 'Ti va di scrivere con Elvis Costello? Potrebbe essere una buona cosa.' E io risposi: ‘Yeah!'”.

Ricorda ancora Sir Paul: "Costello venne al mio studio e ci sedemmo uno di fronte all'altro con le nostre chitarre perché gli avevo detto fin da subito che questo era il modo con cui scrivevo con John. Io sono mancino e lui destrorso, era quasi come guardarsi allo specchio. Abbiamo fatto praticamente quello che facevamo io e John, una canzone al giorno."

Per la lavorazione a quell’album McCartney venne raggiunto in studio da molti altri artisti dell'album, tra i quali Trevor Horn e l'ex chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour, che suonò sul brano “We got married”. Il remaster di “Flowers in the dirt” fa parte di una serie di ristampe programmate dell’archivio di Paul McCartney.

Insieme a un’uscita standard dell’album, sarà anche pubblicato un cofanetto deluxe, contenente demo inediti, alcuni video, un libretto con i testi scritti a mano da McCartney, una collezione di fotografie di Linda McCartney e un libro con copertina rigida di 112 pagine.

Flowers In the Dirt Reissue Track Listing

Three CD/1 DVD Disc 1

1. My Brave Face (2017 Remaster)

2. Rough Ride (2017 Remaster)

3. You Want Her Too (2017 Remaster)

4. Distractions (2017 Remaster)

5. We Got Married (2017 Remaster)

6. Put It There (2017 Remaster)

7. Figure Of Eight (2017 Remaster)

8. This One (2017 Remaster)

9. Don't Be Careless Love (2017 Remaster)

10. That Day Is Done (2017 Remaster)

11. How Many People (2017 Remaster)

12. Motor Of Love (2017 Remaster)

13. Où Est Le Soleil? (2017 Remaster)

Disc 2

1. The Lovers That Never Were (Original Demo)

2. Tommy's Coming Home (Original Demo)

3. Twenty Fine Fingers (Original Demo)

4. So Like Candy (Original Demo)

5. You Want Her Too (Original Demo)

6. That Day Is Done (Original Demo)

7. Don't Be Careless Love (Original Demo)

8. My Brave Face (Original Demo)

9. Playboy To A Man (Original Demo)

Disc 3

1. The Lovers That Never Were (1988 Demo)

2. Tommy's Coming Home (1988 Demo)

3. Twenty Fine Fingers (1988 Demo)

4. So Like Candy (1988 Demo)

5. You Want Her Too (1988 Demo)

6. That Day Is Done (1988 Demo)

7. Don't Be Careless Love (1988 Demo)

8. My Brave Face (1988 Demo)

9. Playboy To A Man (1988 Demo)

DVD Music Videos

1. My Brave Face

2. My Brave Face (Version 2)

3. This One (Version 1)

4. This One (Version 2)

5. Figure Of Eight

6. Party Party

7. Où Est Le Soleil?

8. Put It There

9. Distractions

10. We Got Married

Creating Flowers in the Dirt

1. Paul And Elvis

2. Buds In The Studio

3. The Making Of 'This One'

Put it There Documentary

Download Only Original B-sides, remixes and single edits

1. Back On My Feet

2. Flying To My Home

3. The First Stone

4. Good Sign

5. This One (Club Lovejoys Mix)

6. Figure Of Eight (12” Bob Clearmountain Mix)

7. Loveliest Thing

8. Où Est Le Soleil? (12” Mix)

9. Où Est Le Soleil? (Tub Dub Mix)

10. Où Est Le Soleil? (7” Mix)

11. Où Est Le Soleil? (Instrumental)

12. Party Party (Original Mix)

13. Party Party (Club Mix)

Cassette demos

1. I Don't Want To Confess

2. Shallow Grave

3. Mistress And Maid

