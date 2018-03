Benché l'intreccio tra arte e vita sia, il più delle volte, il migliore dei viatici per l'immortalità almeno agli occhi delle platee più superficiali, è un peccato che Notorious B.I.G. sia passato - almeno presso il pubblico meno avvertito - come l'avversario di Tupac Shakur nella sanguinosa faida tra east e west coast della seconda metà degli anni Novanta.

In primis perché i due, prima che le circostanze li facessero entrare in rotta di collisione, erano - se non amici - colleghi che si stimavano profondamente, riconoscendosi a vicenda (e a ragione) un talento decisamente fuori dal comune. In secundis perché il feud e - soprattutto - gli omicidi che segnarono la sua fine sono stati tutto meno che chiariti. E, soprattutto, perché Biggie Small è stato un grandissimo rapper, un MC senza il quale buona parte dell'hip hop contemporaneo oggi non esisterebbe.

A ventuno anni esatti dalla scomparsa, avvenuta nelle primissime ore del 9 marzo 1997, per ricordare Christopher Wallace per quello che è stato e ha fatto e non per come è morto, vi proponiamo una galleria di suoi brani e di curiosità, utili - se non altro - a inquadrare meglio un grande artista al quale fuori dagli Stati Uniti raramente è stata tributata la giusta attenzione. Buon ascolto, e buona lettura...

(continua)