I Blue Shoe Strings nascono a Padova nel giugno del 2012. Il nome della band è stato fortemente ispirato alla canzone "Highway 61" di Bob Dylan. Il brano che ci propongono è uno dei pezzi che compone il nuovo EP, registrato allo Studio 2 di Padova con la direzione artistica di Roberto Dell'Era. Il gruppo torna in studio a distanza di tre anni dal disco di debutto "For A Bottle Of Coke" , in questo arco di tempo si è esibito su diversi palchi italiani e inglesi suonando anche al fianco di band internazionali. I Blue Shoe Strings sono tra i gruppi fondatori del collettivo Sotterranei di Padova. Nelle nostre sessions ci regalano "I'm not certain".

“L' iniziativa di IndieMood permette di vivere i canali di Venezia come un palcoscenico unico, dinamico e allo stesso tempo intimo.”

“How many masks should you change before you find yourself pretty

and how many lipsticks to paint your artificial beauty"

(I'm not certain – Blue Shoe Strings)