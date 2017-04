Matteo E. Basta, musicista poliedrico, polistrumentista, un cantautore di matrice folk che ama sperimentare e sperimentarsi senza voler essere per forza legato a categorie e clichet. Vanta già collaborazioni live importanti come Yuko (BE), Bill Thoms (USA), Ellen Garfield (USA), Wallis Bird (DE/IRL), Rachel Sermanni (UK), Tinkara Kovac (SLO), Stu Larsen (AUS) (già noto compagno di tournèe di Passenger), e vanta già un cospicuo numero di concerti fatti in 7 differenti paesi, compresi due mini tour in Inghilterra. "In una Venezia calma, surreale, intima, suggestiva e molto romantica” nelle nostre Indiemood Sessions ci regala "midst of nowhere" una canzone in cui di surreale si parla molto, piccola anticipazione esclusiva del nuovo disco in uscita prevista per l'autunno 2017.

“L'esperienza di Indiemood è quasi surreale! Tante volte capita di visitare Venezia come turista, ma mai su antiche barche restaurate e soprattutto capita di rado vederla da quella prospettiva. Quando poi il tutto è condito dalla musica, ecco che allora tutti gli ingredienti sono al posto giusto! I ragazzi di Indiemood non solo hanno fatto un lavoro stupendo per la musica ma anche molto a livello culturale, e sapere che in giro per il mondo Venezia possa essere conosciuta e scoperta non solo dalla solita cartolina, rende queste live-sessions ancora più speciali.”

"….I've learned to feel, feel the power of a helping hand and

I've learned the sound of the desert in the midst of nowhere

hoping it could better me someday, but not today…

today…."

(Midst of Nowhere – Matteo E. Basta)