Francesco Zucchi è un cantautore Piacentino. Chitarra in spalla e voce, si cala nella parte del singer/songwriter all’ americana portando in giro la sua musica che cerca di raccontare un bagaglio crescente di esperienze e rapporti interumani vissuti. Solista dal 2014, annovera numerose collaborazioni con artisti come Karl Culley, Linda Sutti, Johanna Chapman Smith, Francesco Piu, Michele Tucci e Bartosz Przytula in Italia e fuori confine. Nelle nostre IndieMood Sessions ci regala: “My Way Home”, title track dell'ultimo album.

“Partecipare alle IndieMood Sesssion è una esperienza che non posso che definire unica. L’ estrema cura d’ esecuzione da parte degli organizzatori riesce a distillare il meglio da una situazione già di per sé…ottimale: credo che la possibilità di suonare e registrare per i canali di Venezia sia una possibilità invidiata da mezzo mondo. E per questo sono molto grato.”

“…I needed to give up collecting

faces I met, I talked to

along the way

I owe them more than

all that they shared

but I can’t keep ‘em all

in my head. …”

(My Way Home – Francesco Zucchi)