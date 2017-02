Il duo britannico degli Erasure ha annunciato l'uscita di un nuovo abum - il numero 17 in studio, per loro - che si chiamerà "World Be Gone".

Il nuovo lavoro è previsto sul mercato per il prossimo 19 maggio su etichetta Mute e contiene 10 tracce inedite. La produzione è stata curata dagli stessi Andy Bell e Vince Clarke.

E' online anche un video-trailer per presentare il disco:

Questa è la copertina dell'album:

Qui, invece, la tracklist:

01. Love You to the Sky

02. Be Careful What You Wish For!

03. World Be Gone

04. A Bitter Parting

05. Still It’s Not Over

06. Take Me Out of Myself

07. Sweet Summer Loving

08. Oh What A World

09. Lousy Sum of Nothing

10. Just a Little Love

Gli Erasure saranno anche in Italia in tour, come supporter di Robbie Williams, il 14 luglio a Verona, presso lo Stadio Bentegodi