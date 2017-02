La branca europea del tour in supporto a "The last hero", l'ultimo album in studio della formazione guidata da Myles Kennedy, in partenza la prossima primavera, porterà gli Alter Bridge anche in Italia.

Il gruppo tornerà ad esibirsi dal vivo nel nostro paese a distanza di qualche mese dal concerto tenuto a Bologna lo scorso dicembre. Due le date in programma: una a Roma, l'altra a Milano.

Il 5 luglio gli Alter Bridge saranno in scena sul palco del "Postepay Sound Rock in Roma", il festival rock ospitato dall'Ippodromo delle Capannelle, a pochi minuti di automobile dal centro di Roma. I biglietti per la data romana saranno in vendita dalle ore 10 di domani, venerdì 24 febbraio, sul sito di TicketOne, su Postepayrockinroma.com e su Postepaysound.it.: il prezzo è di 40 euro (più diritti di prevendita più eventuali commissioni addizionali). In cassa la sera del concerto il biglietto costerà invece 46 euro.

Il 6 luglio, invece, la band si esibirà all'Ippodromo Snai di San Siro, a Milano, nell'ambito del festival Milano Summer Festival: anche i biglietti per la data milanese saranno in vendita su TicketOne a partire dalle 10 di venerdì 24 febbraio.