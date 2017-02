Gli At The Drive-In hanno annunciato l’uscita di un nuovo album intitolato “in•ter a•li•a”. E’ il loro primo lavoro discografico da 17 anni a questa parte, dai tempi, era il 2000, di “Relationship of Command”.

L’album (il cui titolo in latino significa "tra le altre cose") uscirà il 5 maggio per la Rise Records. E’ stato prodotto da Omar Rodriguez-Lopez e Rich Costey. La band ha anche condiviso un brano dell'album, "Incurably innocent". In un comunicato stampa, il frontman Cedric Bixler-Zavala lo ha così descritto, "una canzone che parla di abusi sessuali e dell’essere in grado di parlarne".

Questa la tracklist e più sotto la copertina:

01 No Wolf Like the Present

02 Continuum

03 Tilting at the Univendor

04 Governed by Contagions

05 Pendulum in a Peasant Dress

06 Incurably Innocent

07 Call Broken Arrow

08 Holtzclaw

09 Torrentially Cutshaw

10 Ghost-tape No.9

11 Hostage Stamps