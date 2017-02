Negli ultimi anni, Morgan e compagni hanno più volte tentato di rianimare il gruppo dei Bluvertigo, discograficamente fermo alla raccolta "Pop tools" del 2001. Lo scorso anno, con la partecipazione al Festival di Sanremo, ci erano quasi riusciti: "Semplicemente", questo il titolo della canzone presentata in gara al Festival, avrebbe dovuto anticipare il nuovo disco della band, "Tuono - Tono, tempo, suono", atteso per la primavera dello scorso anno. Così, almeno, secondo i progetti iniziali...

Sì perché quell'album, che avrebbe segnato il ritorno sulle scene discografiche dei Bluvertigo a distanza di diciassette anni dal loro ultimo disco di inediti, in realtà non ha mai visto la luce: "Non uscirà come Bluvertigo ma come Morgan", ha scritto il cantautore brianzolo in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale nel bel mezzo della scorsa estate, lasciando intendere che il tentativo di reunion (l'ennesimo) era andato all'aria.

Ora si riaccende la polemica tra Morgan e i Bluvertigo. Nelle ultime ore, infatti, è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della band un'immagine che annuncia un nuovo progetto dei Bluvertigo, intitolato "electroset". Non ci è dato sapere, al momento, se si tratta di un nuovo disco, di un tour o di un semplice dj set. Sappiamo però che Andrea "Andy" Fumagalli, storico sodale di Morgan nei Bluvertigo, ha rilanciato l'annuncio sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Morgan, da parte sua, ha immediatamente preso le distanze. E lo ha fatto pubblicando un lungo post sulla sua pagina Facebook ufficiale, nel quale fa sapere di non conoscere l'origine del progetto annunciato dai Bluvertigo e di non esserne "assolutamente coinvolto". Nel post, l'ex frontman del gruppo scrive:



"Non è stato specificato un dettaglio importante, cioè che questo è probabilmente un progetto che si appropria del nome dei Bluvertigo, ma che non mi vede coinvolto. Ciò non è corretto perché quel nome appartiene a un gruppo, non a un progetto solista. Non è giusto mistificare, illudere, ingannare le persone che potrebbero essere interessate invece a un reale progetto del gruppo che coinvolga tutti i membri!".



E ha aggiunto: