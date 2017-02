Nuovi concerti, la versione spagnola del suo ultimo album in studio e due uscite speciali per i fan del 45 giri: ecco alcune belle notizie per i seguaci del cantautore di Latina.

All'indomani del suo 37esimo compleanno, Tiziano Ferro ha annunciato una nuova data del tour che, la prossima estate, lo vedrà tornare ad esibirsi negli stadi italiani per presentare dal vivo le canzoni contenute all'interno di "Il mestiere della vita". Con un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali, Ferro ha fatto sapere che la tappa barese del tour raddoppia: alla data già annunciata del 5 luglio se ne aggiunge infatti un'altra, quella del 4 luglio. I biglietti per il nuovo concerto saranno disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10 di domani, giovedì 23 febbraio.

Tiziano Ferro, che nel corso degli anni è riuscito a conquistare un certo successo anche al di fuori dei confini nazionali, soprattutto in Spagna e in America Latina, il prossimo 10 marzo pubblicherà la versione spagnola di " Il mestiere della vita ". Intitolata "El oficio de la vida", la "spanish version" dell'ultimo album in studio del cantautore presenta una tracklist leggermente diversa da quella italiana, sia perché cambia l'ordine delle canzoni, sia perché alcune canzoni del disco sono state incise in duetto con cantanti spagnole (mentre nelle versioni in italiano, Ferro le canta da solo).

"El oficio de la vida", che è la versione in lingua spagnola di "Il mestiere della vita", è infatti cantata in duetto con Vanesa Martìn, stella della musica spagnola. "Casi", che è invece la versione in lingua spagnola di "Quasi quasi", è cantata in duetto con Silvina Magari, insieme alla quale Ferro ha composto la canzone.

Nella "spanish version" del disco è contenuto il duetto con Tormento in "My steelo", mentre "El consuelo" (ossia "Il conforto") è stata incisa dal solo Tiziano Ferro, senza Carmen Consoli (con la quale duetta nella versione originale in italiano).

Questa la tracklist di "El oficio de la vida":

"Épico"

"'Sólo' es sólo una palabra"

"El oficio de la vida" (con Vanesa Martìn)

"Valor absoluto"

"Podríamos regresar"

"Lento/Veloz"

"Troppo bene (Per stare male)"

"Casi" (con Silvina Magari)

"El consuelo"

"My steelo" (con Tormento)

"Tu vida entera"

"Casa è vuota"

"Ora perdona"

La "spanish version" di "Il mestiere della vita" è stata anticipata dal singolo "Podriamos regresar", versione in lingua spagnola di "Potremmo ritornare":

Una bella notizia per i fan italiani del cantautore, invece, riguarda il Record Store Day, la giornata che celebra ogni anno i negozi indipendenti di musica di tutto il mondo e che, per l'occasione, vede le case discografiche consegnare al mercato pubblicazioni speciali. Quest'anno, il Record Store Day si terrà il 22 aprile e Universal pubblicherà due 45 giri di Tiziano Ferro: quello di "Il conforto" (in duetto con Carmen Consoli) e quello di "Mi sono innamorato di te", la cover della canzone di Luigi Tenco che Ferro ha cantato in apertura del Festival di Sanremo 2017.