“Like a bird on the wire/Like a drunk in a midnight choir/I have tried in my way to be free”: i versi iniziali di “Songs from a room” sono non solo i più intensi e rappresentativi della discografia di Leonard Cohen, ma tra i più belli i mai scritti negli ultimi 50 anni, e non solo nella musica popolare.



Esagerato? Forse. O più probabilmente no: la figura di Leonard Cohen è davvero una delle più grandi della cultura degli ultimi decenni. Travalica gli steccati tra musica, letteratura e poesia ed è una delle poche non classificabili come semplicemente “cantautore” (o come “poeta” o “scrittore”).

“Songs from a room” è il suo secondo album: esce nel ’69, dopo un debutto tardivo nella musica, avvenuto a fine ’67, quando Cohen ha già 33 anni, e ha già alle spalle una carriera sulla pagina scritta, con diversi libri pubblicati, senza avere però mai smesso di suonare.

