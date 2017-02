Il Re Mida dell'hip hop americano Jay-Z starebbe per lanciare un fondo di investimento in combutta con Jay Brown, suo storico partner d'affari già presidente di Roc Nation, la società polifunzionale lanciata nel 2008 dal rapper in collaborazione con il colosso del live entertainment Live Nation: lo riferisce Dan Primack su Axios, citando "diverse fonti" dell'ambiente discografico. Della partita dovrebbe essere anche la società di venture capital Sherpa Capital, che - tuttavia - sarebbe chiamata a intervenire solo in termini finanziari e non operativi o decisionali.

Per il momento le specifiche della società non sono ancora state rese note, ma è lecito aspettarsi che Sean Carter - che già fu tra i primi investitori di Uber con un capitale pari a 300 milioni di dollari, senza contare la partecipazione in JetSmarter e la quota di maggioranza di Tidal - preferisca concentrarsi su start-up tecnologiche dalle prospettive di crescita rapide e, di conseguenza, proficue. Stessa scelta, a conti fatti, compiuta dai Linkin Park con la loro società di venture capital Machine Shop: coi tempi che corrono, le società musicali sono "troppo di nicchia" per chi ha obbiettivi ambiziosi...