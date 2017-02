L'ex membro dei Pink Floyd ha aggiunto nuovi appuntamenti al già folto calendario del tour "US + Them", che a partire dalla fine di maggio lo vedrà tornare ad esibirsi dal vivo facendo visita a moltissime città americane.

Roger Waters ha annunciato una manciata di nuovi concerti: all'itinerario già tracciato si sono aggiunte città come Oakland, San Antonio, New Orleans, Milwaukee e Cleveland.

Il calendario del tour comprende attualmente la bellezza di 54 concerti: "US + Them" terrà impegnato Roger Waters per sei mesi, dalla fine di maggio fino alla fine di ottobre. Il tour dovrebbe chiudere infatti a Vancouver il 28 ottobre, ma il musicista potrebbe annunciare nuovi concerti fuori dai confini degli Stati Uniti.

A proposito di confini: Roger Waters, che più volte, negli ultimi mesi, ha provocato il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, ha recentemente ipotizzato di portare "The wall" in concerto sul confine tra Stati Uniti e Messico...