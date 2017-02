I Kiss, senza trucco, si sono esibiti per raccogliere fondi da destinare a un museo militare intitolato al padre del chitarrista Tommy Thayer. La somma raccolta è di tutto rispetto, infatti ammonta a un milione e duecentomila dollari.

L’importo di tale somma è stata confermata da Paul Stanley attraverso il proprio profilo Twitter che si è congratulato con il compagno di band. In una intervista rilasciata a Forbes Thayer ha spiegato che l’evento è solo l'ultimo di una serie di iniziative di raccolta fondi a favore del museo. Dice Thayer: "Questa è per me una cosa importante a livello personale perché vi è coinvolto mio padre .Ma è importante anche per ricordare e commemorare persone straordinarie e le loro eroiche storie. Le cose che hanno fatto per il nostro paese sono fonte di ispirazione e ci aiutano a capire da dove veniamo e che cosa ci ha aiutato a renderci una nazione".

La famiglia Thayer è stato il motivo scatenante per questo evento, ma anche altri componenti della band, come Gene Simmons, figlio di una sopravvissuta all’Olocausto, hanno i loro motivi per sostenere le forze armate alleate.

Dice ancora Thayer: “La vita della madre di Gene gli è stata risparmiata all'età di 14 anni, ma tutto quello che ha passato rende questa iniziativa ancora più personale per tutta la band. Siamo molto vicini e molto favorevoli a ogni iniziativa caritatevole e filantropica, soprattutto a questa. Abbiamo sostenuto i militari e i veterani durante i nostri tour in vari modi".