Si apre alle 20 e 30 di oggi (ora italiana) l'edizione 2017 dei Brit Awards, i massimi riconoscimenti assegnati dall'industria discografica britannica: lo show - che sarà ospitato dalla O2 Arena di Londra - è trasmesso in diretta, in versione integrale, anche su Youtube (vedi frame video sopra).

Tra i performer attesi alla cerimonia sono presenti - tra gli altri - i 1975, Robbie Williams, Bruno Mars con Harry Styles degli One Direction, Ed Sheeran e Katy Perry, che eseguirà dal vivo il suo singolo più recente, "Chained to the Rhythm".

Tra i favoriti ci sono le Little Mix, titolari di tre nomination nelle categorie Best British Single, Best Video e Best Group: tra gli altri nomi che potrebbero venire segnalati nell'albo d'oro dei vincitori figurano Craig David (nella categoria Best Male), Ellie Goulding (nella categoria Best Female) e Anne-Marie (nella categoria riservata agli esordienti).