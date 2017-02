Pubblicato il 9 Dicembre su Shyrec, “Ghosts” è il nuovo Ep dei Kill Your Boyfriend, al secolo Matteo Scarpa e Antonio Angeli. Registrato nell'estate del 2016, “Ghosts” e` la naturale conseguenza del tema trattato nel precedente lavoro della band, "The King is dead": se prima il tema principale la "perdita", ora l'attenzione si sposta sui fantasmi che possono nascere da ricordi o da privazioni reali e tangibili, e di come questi si insinuino quasi impalpabili nelle nostre vite condizionandole. A differenza dei lavori precedenti, le tracce non hanno un nome maschile, ma sono identificate da un numero, per non dar loro una connotazione precisa ma considerarli entità immateriali. Questi aspetti traspaiono anche dall'arrangiamento dei brani che continua a rappresentare quell'assenza che persiste nell'ep.

I titoli delle canzoni dei Kill Your Boyfriend sono sempre stati nomi maschili. “Ghosts”, il nuovo ep, di pezzi ne conta quattro e, per non rompere la tradizione...

Leggi la recensione completa di "GHOSTS" cliccando qui